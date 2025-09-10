„Mit Vollgas in die 80er“: Kulissenschieber unterhalten mit Zeitreise in Ehrwald

Die Ehrwalder Theatergruppe „Die Kulissenschieber“ lädt zu einer humorvollen Reise in die Vergangenheit. Mit dem Stück „Mit Vollgas in die 80er“ von Winnie Abel erwecken sie im Zugspitzsaal Ehrwald eine Ära voller Schulterpolster, Zauberwürfel, Kassetten-Bandsalat und Vokuhila-Frisuren wieder zum Leben.

Ehrwald – Die Komödie verspricht einen nostalgischen Blick zurück in eine Zeit, die viele noch lebhaft in Erinnerung haben. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Sabine und Holger, zwei Erwachsene, die durch eine überraschend funktionierende Zeitmaschine in ihre eigene Jugend katapultiert werden.

Was folgt, ist ein Verwechslungsspiel voller komischer Momente. Die beiden Protagonisten müssen sich als Verwandte aus der DDR ausgeben und geraten dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste. Die Situation wird noch komplizierter, als Sabine ihre Jugendliebe mit in die Gegenwart bringt.

Das Stück bietet nicht nur einen humorvollen Rückblick auf die 80er Jahre, sondern konfrontiert auch einen Mann aus dieser Zeit mit der modernen Welt voller Apps, Sprachassistenten und Staubsaugerroboter. Diese Gegenüberstellung gipfelt in einer amüsanten Parodie auf die Moderne.

Die Aufführungen finden an drei Wochenenden im September statt. Theaterbesucher können sich neben der Vorstellung auch auf eine thematisch passende Snack- und Getränkebar freuen, die unter anderem den Kultsnack der 80er – den Käseigel – anbietet.

Für Liebhaber des Theaters und alle, die eine Portion Nostalgie mit Humor verbinden möchten, könnte „Mit Vollgas in die 80er“ eine unterhaltsame Option für einen Abend im Zugspitzsaal Ehrwald sein.