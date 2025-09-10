Freizeitticket, Regio Card, Snow Card: So teuer werden die Verbundskarten

Keine großen Preissprünge, aber doch spürbar teurer: Was die Tiroler Verbundskarten für 2025/26 kosten – und was sie können.

Wie viel teurer werden sie heuer? Diese Frage stellen sich im Herbst all jene, die an einer der großen Tiroler Ski- bzw. Freizeit-Verbundskarten interessiert sind. Mit Anfang September wurden wieder die neuesten Tarife von Freizeitticket, Regio Card und Snow Card bekannt gegeben. Deutlich günstiger sind die Tickets im Vorverkauf, allerdings können sie nur bei den Vorverkaufsstellen und nicht online erworben werden.