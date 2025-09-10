Vorverkauf startet: So viel kosten Freizeitticket, Regio Card und Snow Card

Keine großen Preissprünge, aber doch spürbar teurer: Was die Tiroler Verbundskarten für 2025/26 kosten – und was sie können.

Der Vorverkauf der Snowcard hat am 27. September begonnen, ab 1. Oktober sind auch Freizeitticket und Regio Card für die Saison 2025/26 erhältlich. Allerdings können die Verbundskarten bis 31. Oktober nur bei den Vorverkaufsstellen und nicht online erworben werden.