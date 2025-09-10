Die Preise für 2025/26
Vorverkauf startet: So viel kosten Freizeitticket, Regio Card und Snow Card
Welche Verbundskarte sich am ehesten rentiert, hängt von Preis, Wohnort und persönlichen Präferenzen ab.
© imago, Freizeitticket, Snow Card, Regio Card
Keine großen Preissprünge, aber doch spürbar teurer: Was die Tiroler Verbundskarten für 2025/26 kosten – und was sie können.
Der Vorverkauf der Snowcard hat am 27. September begonnen, ab 1. Oktober sind auch Freizeitticket und Regio Card für die Saison 2025/26 erhältlich. Allerdings können die Verbundskarten bis 31. Oktober nur bei den Vorverkaufsstellen und nicht online erworben werden.
Drastische Preissprünge wie im Vorjahr bleiben heuer aus, die Steigerungen machen sich aber vor allem im Vorverkauf bemerkbar und liegen im Schnitt bei vier bis fünf Prozent.