Iselfest 2025: Familienspaß und Naturerlebnis am Aineter Teich

Am 13. September 2025 wird der Aineter Teich zum Schauplatz eines besonderen Ereignisses: Das Iselfest 2025 lädt Groß und Klein zu einem Programm ein, das Tradition, Kultur und Naturerlebnis vereint.

Das "Jahr der Isel 2025" erreicht mit dem Iselfest einen seiner Höhepunkte. Musikalisch wird das Fest von den "Dolomiten-Böhmern" eröffnet, gefolgt von den Gruppen "Klangholz" und "Fainschmitz". Ein Highlight stellt die Modeschau der Isel-Trachten des Ateliers Marianna dar, bei der auch Volkstänzer ihr Können zeigen.

Kinder können sich beim Kinderschminken verwandeln lassen oder an Familiennestspielen teilnehmen. Der Wichtelexpress bringt Abenteuerlustige zum Schnupper-Rafting, während die Nationalpark-Wasserschule Einblicke in die heimische Wasserwelt bietet.

Kulturinteressierte kommen in der Kulturecke auf ihre Kosten, wo sie Live-Malerei von Fanny Zinell erleben und den Isel-Sagen von Katharina Zanon lauschen können. Informationsstände zum Iseltrail und der Landesumweltanwaltschaft Tirol runden das Angebot ab.

Die offizielle Eröffnung findet um 13.30 Uhr statt, bei der unter anderem Bürgermeisterin Berta Staller, Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer und TVB-Obmann Franz Theurl Grußworte sprechen werden.

Eventinfos: