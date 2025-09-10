Gourmetküche zum Nachmachen
In Benni Parths Kochtopf geschaut: Gaumenfreuden-LeserInnen kochen wie der Profi
Dem Sternekoch in den Kochtopf schauen: Wenn Benni Parth (Mi.) erklärt, hören Marlis und Johann Schweigkofler, Margot Kolleger, Marlis Hirzinger, Sophie Waibl und Daniel Markl (v.li.) aufmerksam zu.
© Rita Falk
Beim TT-Leserevent konnten Fans des Gaumenfreuden-Newsletters von Tirols bestem Koch lernen. Gemeinsam mit Haubenkoch Benni Parth zauberten sie ein Fünf-Gänge-Menü. Tipps, Rezepte und persönliche Anekdoten inklusive.