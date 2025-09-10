Gute Vorbereitung: Segel gesetzt für den Schulstart

Spielerische Therapieangebote sind ein wesentliches Element in den forKIDS Therapiezentren des Diakoniewerks. In Kitzbühel machten sich sieben Kinder im Sommer auf zu einer fantasievollen Piratenreise an mehreren Nachmittagen.

Kitzbühel – Mit einer ordentlichen Portion Neugier, Mut und jeder Menge Abenteuerlust stachen im forKIDS Therapiezentrum in Kitzbühel sieben kleine Pirat:innen in See, um sich auf den Schulstart vorzubereiten. Auf ihrer Fantasiereise balancierten die Kinder auf wackeligen Flusssteinen, lauschten geheimnisvollen Inselgeräuschen und bahnten sich Wege durch wilde Dschungel.

Hinter dem spielerischen Rahmen steckt ein gezieltes Konzept: Das Förderprojekt für den Schulstart verknüpft Elemente aus der Ergotherapie und Logopädie. „Damit stärken die Kinder nicht nur die Fein- und Grobmotorik, sondern auch das phonologische Bewusstsein sowie die auditive Merkfähigkeit“, berichtet Leonie Schmid, Logopädin und Leiterin des forKIDS Therapiezentrums in Kitzbühel. Gemeinsame Rätsel- oder Sprachspiele fördern nicht nur den Wortschatz, sondern auch Konzentration und soziale Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, Abwarten und Teamarbeit.

Nur durch ein echtes Miteinander und gegenseitige Unterstützung konnten die Kinder schließlich den geheimen Schatz heben – eine Belohnung für ihren Einsatz, ihre Ausdauer und ihre Entdeckerfreude. „Den Kindern hat es eine große Freude gemacht. Es ist schön zu sehen, wieviel Potential in fantasievollen, spielerischen Lernsettings steckt“, erzählt Leonie Schmid.

Ganzheitlicher Therapieansatz erfolgreich