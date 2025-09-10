Kufstein präsentiert vielfältiges Kulturprogramm 2025/26

Die Stadt Kufstein hat am Donnerstag ihr neues Kulturprogramm für 2025/26 vorgestellt. Der Fokus liegt auf Offenheit, Mut und Zuversicht. Das Programm soll die Besucher zu einem Perspektivenwechsel über Genres und gesellschaftliche Grenzen hinweg einladen.

Kufstein – Das städtische Kulturprogramm 2025/26 wurde kürzlich in Kufstein vorgestellt. Es gliedert sich in sechs Kategorien: Abonnement-Konzerte, Reihe Kreativ, Kufsteiner Nachtgespräche, Sonderkonzerte, Literatur & Theater sowie Höreinspaziert für Kinder.

„Zuversicht entsteht nicht aus der Wiederholung des Bekannten, sondern aus dem Mut, Dinge anders zu sehen. Unser Kulturprogramm ist eine Einladung dazu“, erklärt Bernhard Sieberer, Verantwortlicher für das städtische Kulturprogramm.

Tom Neuwirth in der Reihe „kreativ“

Die Abonnement-Konzerte, in Kooperation mit Ö1, bieten eine breite Palette: vom Percussion-Ensemble „Beathoven“ über poetische Darbietungen des inn.wien ensembles bis hin zu barocken Klängen auf Originalinstrumenten.

In der Reihe „kreativ“ öffnet sich das Programm für popkulturelle Zugänge. Tom Neuwirth präsentiert mit „Conchita Sings The Classics“ Neuinterpretationen bekannter Songs.

Kufsteiner Nachtgespräche

Die „Kufsteiner Nachtgespräche“ widmen sich aktuellen Themen. Stefanie Sargnagel berichtet am 2. Oktober um 19:30 Uhr im Kultur Quartier von ihrer Reise nach Rojava, Marcus Wadsak spricht über Klimawandel.

Für Kinder bietet „höreinspaziert“ altersgerechte Angebote wie Kuschelkonzerte und Theaterstücke.

Um junge Erwachsene für Kultur zu begeistern, führt die Stadt das „Abo: Z!“ ein. Für 50 Euro können nach 1997 Geborene fünf ausgewählte Veranstaltungen besuchen. Die Aktion „FREI18“ ermöglicht zudem unter 18-Jährigen kostenlosen Eintritt zu vielen Events.