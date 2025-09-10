Bewohner konnten flüchten

Hitze bei Kachelofen führte zu Brand: Bauernhaus in Flaurling vorerst nicht bewohnbar

In einem Haus in Flaurling gerieten ersten Meldungen zufolge Einrichtungsgegenstände in Brand.
© TT/Daniel Liebl

