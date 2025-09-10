Debatte geht weiter
„Unpraktikabel“: Tiroler Sport-Händler kritisieren geplante Helmpflicht für E-Biker
„Wir sind klar für freiwilliges Helmtragen, aber gegen Vorschriften, die kaum umsetzbar sind“, sagt Sporthandel-Sprecherin Katrin Brugger.
© Brugger
Geht es nach der Bundesregierung, sollen E-Biker zum Tragen eines Helmes verpflichtet werden. Katrin Burger, die Sprecherin des heimischen Sportartikelfachhandels, hält wenig davon – auch, weil sie fürchtet, dass sich Radler billige Helme kaufen und dadurch in falscher Sicherheit wiegen.