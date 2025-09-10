Lkw-Kontrollen am Fernpass: Mehr als 230 Anzeigen in einer Nacht

Ein besonderes Augenmerk wurde auf Lkw gelegt. Mehrere hatten gegen das (Nacht-)Fahrverbot verstoßen.

Bei Schwerpunktkontrollen auf der Fernpassstraße (B179) stellte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch satte 234 Verwaltungsanzeigen aus. So wurden etwa auf der Imster Seite sieben Lkw gestoppt, die gegen das Fernpass-Fahrverbot verstoßen hatten. Auf der Passstraße dürfen Schwerfahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen nämlich generell nicht fahren – ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr.

Sechs Lkw haben zudem gegen das Nachtfahrverbot verstoßen, berichtet die Polizei. Auf allen Straßen in Österreich gilt ja zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge (mit Ausnahmen).

Mehr als 25 Sicherheitsleistungen eingehoben

Ein Lkw-Lenker fälschte die Fahrerkarte, sie wurde ihm daraufhin abgenommen. Einem weiteren wurde die Weiterfahrt untersagt, weil die Sicherung der Ladung nicht ausreichend erfüllt war. Es herrscht Gefahr in Verzug, so die Polizei.