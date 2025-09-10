Überblick zum Schulstart
Handyverbot an Schulen mit vielen Ausnahmen: Was genau das Gesetz sagt
In der Schule ist das Handy in der Regel tabu. An der NMS Wörgl gibt es dafür einen Verwahrungskoffer.
Smartphones und Co. dürfen an Österreichs Schulen grundsätzlich nicht mehr verwendet werden. Es gibt jedoch Ausnahmen. Die genauen Regelungen haben wir zum Schulstart noch einmal zusammengefasst.
Zwischendurch aufs Handy schauen oder während des Unterrichts über das Display wischen ist in Österreich bereits seit 1. Mai 2025 Geschichte. Mobiltelefone, Smartwatches und ähnliche Geräte dürfen sowohl in der Schule als auch bei Schulveranstaltungen nicht mehr verwendet werden. Die Schulpartner (Schüler-, Eltern-, Lehrervertretung) können laut der Verordnung allerdings diverse Ausnahmen festlegen.
Zum Schulstart 2025/26 schauen wir uns noch einmal an, wie die Regelung konkret aussieht: