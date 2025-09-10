Handyverbot an Schulen mit vielen Ausnahmen: Was genau das Gesetz sagt

Smartphones und Co. dürfen an Österreichs Schulen grundsätzlich nicht mehr verwendet werden. Es gibt jedoch Ausnahmen. Die genauen Regelungen haben wir zum Schulstart noch einmal zusammengefasst.

Zwischendurch aufs Handy schauen oder während des Unterrichts über das Display wischen ist in Österreich bereits seit 1. Mai 2025 Geschichte. Mobiltelefone, Smartwatches und ähnliche Geräte dürfen sowohl in der Schule als auch bei Schulveranstaltungen nicht mehr verwendet werden. Die Schulpartner (Schüler-, Eltern-, Lehrervertretung) können laut der Verordnung allerdings diverse Ausnahmen festlegen.