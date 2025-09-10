Kleinbus mit Anhänger kam am Hahntennjoch von Straße ab

Zu einem Unfall wurden die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag auf die Imster Seite der Hahntennjochstraße alarmiert. Ein Kleinbus mit Anhänger war dort gegen 9 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Feuerwehr Imst.

Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt und blieb abseits der Straße liegen. Es musste von einem Autokran geborgen und abgeschleppt werden. Auch die Rettung war vor Ort, verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand. Die Hahntennjochstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar. (TT.com)