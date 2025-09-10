Kunstausstellung „Sukkus und Gekräusel“ im KunstWerkRaum Mesnerhaus

Eine Ausstellung des Künstlerpaares Hella und Michael Bachnetzer öffnet am 20. September ihre Pforten im KunstWerkRaum Mesnerhaus in Untermieming. Unter dem Titel „Sukkus und Gekräusel“ präsentieren die beiden Bildhauermeister ihre neuesten Werke, darunter die Skulptur „Erbsenschote“ aus geöltem Zirbenholz.

Mieming – Die Ausstellung verspricht einen tiefen Einblick in das künstlerische Schaffen der Bachnetzers. Besonders hervorzuheben ist das Werk „Erbsenschote“, eine 80x24 cm große Skulptur aus Zirbenholz, die die Feinheit und Präzision der Künstler unter Beweis stellt.

Die Vernissage findet am Freitag, dem 19. September , um 19 Uhr statt. Eva-Maria Huter wird mit einführenden Worten in die Ausstellung einleiten, während Madeleine Weiler mit einer Performance für ein besonderes künstlerisches Erlebnis sorgen wird.

Das Kunstwerk „Rote Beete“ – Zirbenholz geölt. © Bachnetzer

Ein Highlight der Ausstellung ist die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen am 4. Oktober. Von 18 bis 24 Uhr haben Besucher die einmalige Gelegenheit, den BildhauerInnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.