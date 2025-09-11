Autofahrerin verletzt
Lkw verlor große Menge Diesel: Fernpassstraße war nach Unfall rund acht Stunden gesperrt
Der beteiligte Lkw verlor nach dem Unfall größere Mengen Treibstoff. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltete sich aufwendig.
© Daniel Liebl
Ein Pkw und ein Lkw kollidierten am Mittwochnachmittag auf der B179 bei Biberwier. Weil der Sattelschlepper große Mengen Treibstoff verlor, musste die Straße gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Die Sperre konnte erst in der Nacht wieder aufgehoben werden.