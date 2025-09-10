Autofahrerin verletzt
Unfall am Fernpass: Lkw verlor Diesel, Totalsperre dauert noch Stunden
Der beteiligte Lkw verlor nach dem Unfall größere Mengen Treibstoff. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltet sich aufwendig.
© Daniel Liebl
Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw in Biberwier wurde am Mittwochnachmittag eine Person verletzt. Der Sattelschlepper verlor dadurch große Mengen Treibstoff. Die Reinigung der Fahrbahn ist herausfordernd, die B179 dürfte noch bis 19 oder 20 Uhr gesperrt bleiben.