Autofahrerin verletzt

Unfall am Fernpass: Lkw verlor große Menge Diesel, Straße noch bis in die Nacht gesperrt

Der beteiligte Lkw verlor nach dem Unfall größere Mengen Treibstoff. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltete sich aufwendig.
© Daniel Liebl

Ein Pkw und ein Lkw kollidierten am Mittwochnachmittag auf der B179 bei Biberwier. Weil der Sattelschlepper große Mengen Treibstoff verlor, musste die Straße gesperrt werden. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Erst gegen 23 Uhr könnte die Straße laut Polizei wieder freigegeben werden.

