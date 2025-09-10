Pitztal öffnet sich für US-Skifahrer: Neuer Partner im weltweiten Indy Pass

Das Tiroler Skigebiet Pitztal schließt sich dem Indy Pass an, einem der größten Skipässe der Welt. Ab der Wintersaison 2025/26 können Besitzer des Passes auch an den Hängen des Hochzeigers und des Pitztaler Gletschers ihre Schwünge ziehen. Damit setzt die Region ihren Weg zur Internationalisierung fort und zielt besonders auf den US-amerikanischen Markt.

Pitztal – Der Indy Pass verbindet 271 Skigebiete auf vier Kontinenten – von den Rocky Mountains bis nach Japan. Mit dem Beitritt des Pitztals erweitert sich das Angebot nun um eine Tiroler Bergdestination. Passinhaber können künftig zwei Tage lang die Pisten am Hochzeiger und dem Pitztaler Gletscher genießen, ein dritter Tag ist zu einem reduzierten Preis möglich.

„Wir freuen uns, Teil der Indy Pass-Familie zu werden“, erklärt Philipp Stöfelz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Pitztal. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, das gesamte Pitztal ins internationale Rampenlicht zu stellen und neue Märkte zu erschließen.“ Besonders vom US-amerikanischen Markt verspricht sich Stöfelz einen Mehrwert für die Region.

Der Indy Pass richtet sich vor allem an Skifahrer, die unabhängige und familiengeführte Skigebiete bevorzugen. Viele der teilnehmenden Resorts befinden sich seit Generationen in Familienbesitz und sind nicht Teil großer US-Konzerne.