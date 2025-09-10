Theaterpremiere im Gasthof: „Klopfzeichen“ erzählt eine Geschichte aus dem Wirtshaus

Das Theaterensemble FrauenART bringt mit „Klopfzeichen – Eine Wirtshausgeschichte…“ ein besonderes Theatererlebnis nach Lienz. Das Stück wird nicht nur im Gasthof Goldener Stern aufgeführt, sondern spielt auch dort – in der authentischen Atmosphäre der Wirtsstube.

Lienz – In einer ungewöhnlichen Inszenierung verwandelt sich die Wirtsstube des Gasthofs "Goldener Stern" in Lienz in eine intime Theaterbühne. Das neue Stück "Klopfzeichen – Eine Wirtshausgeschichte…" des Ensembles FrauenART, unter der Regie von Roswitha Selinger, verspricht ein einzigartiges Theatererlebnis für maximal 40 Zuschauer pro Vorstellung.

Die Geschichte dreht sich um die langjährige Chefin des Hauses, Frau Stern, die ein Übergabefest vorbereitet. Während sie mit den Vorbereitungen beschäftigt ist, betreten nach und nach besondere weibliche Gäste die Stube. Jede von ihnen bringt ihre eigene Geschichte und ihr Rollenbild mit. Das Stück, das in Zusammenarbeit mit FrauenART von Silvia Ebner geschrieben wurde, verspricht spannende Einblicke in die Lebenswelten dieser Frauen.

Die musikalische Begleitung des Stücks übernehmen Christian Oberlojer und Sepp Sattlegger.

Die Premiere am 7. September ist bereits ausverkauft. Es gibt aber weitere Termine. Für Interessierte ist zu beachten, dass der Kartenvorverkauf ausschließlich im Reformhaus Brunner in Lienz stattfindet und es keine Abendkasse geben wird. Angesichts der begrenzten Platzkapazität empfiehlt es sich, Karten frühzeitig zu reservieren.

Eventinfos: