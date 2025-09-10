300 Kilo schwere Glasscheibe stürzte im Unterland auf Lkw-Fahrer

Der 30-Jährige konnte sich selbstständig befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Schwazer Krankenhaus eingeliefert.

Schwaz – Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer ist Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Recyclinghof im Bezirk Schwaz schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann hatte eine 300 Kilogramm schwere Glasscheibe, die auf einem „Glasbock“ mit einem Spanngurt fixiert war, mit dem Lkw-Kran von der Ladefläche angehoben. Als der Glasblock sich in 1,20 Meter Höhe befand, entfernte der 30-Jährige den Spanngurt, die Glasscheibe kippte plötzlich zur Seite und landete auf dem Lkw-Lenker.