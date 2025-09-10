Betrug durch Social-Media-Werbung: Zillertaler verlor fast 100.000 Euro

Im Zeitraum vom 25. August bis zum 8. September wurde ein 65-jähriger Österreicher aus dem Zillertal Opfer eines ausgeklügelten Betrugs. Die Täter, die bislang unbekannt sind, nutzten eine Werbeschaltung auf Social Media, um den Mann zu einem angeblichen Aktieninvestment zu verleiten.

In der Hoffnung auf lukrative Gewinne tätigte der Geschädigte mehrere Überweisungen in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrags auf ein ausländisches Bankkonto. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte. (TT.com)