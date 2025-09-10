Präsentation am Samstag

Verborgenes Matrei: Rare Einblicke in alte Bunker, Keller und Wasserbauten

Eine andere Welt: Bunker- und Kelleranlagen in Matrei, hier etwa jene unter dem Parkhotel, wurden für das außergewöhnliche Projekt dokumentiert.
© Markus Jenewein
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am 13. September lädt das Matreier Chronikteam zu einem hinter- und vor allem untergründigen Abend ein: Neue, öffentlich großteils noch nie gezeigte Aufnahmen geben Einblick in ein „verborgenes Matrei“ – in Keller, Bunker und historische Wasserbauten.

