Präsentation am Samstag
Verborgenes Matrei: Rare Einblicke in alte Bunker, Keller und Wasserbauten
Eine andere Welt: Bunker- und Kelleranlagen in Matrei, hier etwa jene unter dem Parkhotel, wurden für das außergewöhnliche Projekt dokumentiert.
© Markus Jenewein
Am 13. September lädt das Matreier Chronikteam zu einem hinter- und vor allem untergründigen Abend ein: Neue, öffentlich großteils noch nie gezeigte Aufnahmen geben Einblick in ein „verborgenes Matrei“ – in Keller, Bunker und historische Wasserbauten.