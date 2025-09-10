Betrunkener fuhr auf Arlberg-Schnellstraße hunderte Meter im Baustellen-Bereich

Mehrere Leitbalken und sein eigenes Auto beschädigte ein 41-Jähriger am Mittwoch auf der Arlberg-Schnellstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr der betrunkene Slowake gegen 14 Uhr von Pians Richtung Osten. „Trotz einer Baustelleneinrichtung mit Fahrbahnzusammenführung blieb der Mann auf seiner gesperrten Fahrspur“, heißt es in einer Aussendung.

Da er gegen Leitbalken prallte, verlor das Auto auf einer Länge von mehreren Hundert Metern Diesel. Erst beim Landecker Tunnel hielt der 41-Jährige in einer Pannenbucht an. Seinen Führerschein ist er vorerst los. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung von mehr als 1000 Euro bezahlen. (TT.com)

