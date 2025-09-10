Betrunkener fuhr auf Arlberg-Schnellstraße hunderte Meter im Baustellen-Bereich
Am 10.09.2025, gegen 14:00 Uhr, lenkte ein 41-jähriger Slowake seinen PKW auf der S16 Arlbergschnellstraße von Pians in Richtung Osten. Trotz einer Baustelleneinrichtung mit Fahrbahnzusammenführung blieb der Mann auf seiner gesperrten Fahrspur. Dabei beschädigte er mehrere Leitbalken sowie seinen PKW, wodurch es auf einer Länge von mehreren hundert Metern zu einem Dieselaustritt kam. Erst im Bereich des Landecker Tunnels brachte der Mann seinen PKW in einer Pannenbucht zum Stillstand. Vom Slowaken, welcher alkoholisiert war, wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen 4-stelligen Bereich eingehoben und der Führerschein vorläufig abgenommen.