Kommentar

Auch eine politische Rettung

Peter Nindler

ÖVP und SPÖ konnten sich vor den nahenden Landtags- und Gemeinderatswahlen einen Ruin des Gemeindeverbands politisch nicht leisten. So zahlt einmal mehr der Steuerzahler für eine öffentliche Pleite – jetzt eben für die GemNova.