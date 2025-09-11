- Überblick
Kommentar
Auch eine politische Rettung
Kommentarvon Peter Nindler
ÖVP und SPÖ konnten sich vor den nahenden Landtags- und Gemeinderatswahlen einen Ruin des Gemeindeverbands politisch nicht leisten. So zahlt einmal mehr der Steuerzahler für eine öffentliche Pleite – jetzt eben für die GemNova.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten