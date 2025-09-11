Scharfer Gegenwind, Bund schreibt Tirol zehn Windräder vor

Mit der jetzt beschlossenen rechtlichen Grundlage für Beschleunigungsgebiete will die schwarz-rote Landesregierung Ökostrom in Tirol forcieren. Ein Knackpunkt dürfte die Windkraft bleiben, lediglich drei von 54 Projekten gelten als realisierbar. Zugleich hat die Bundesregierung ihr Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz vorgestellt. Und das sieht als Zielwert für Tirol zehn Windräder bis 2030 vor.