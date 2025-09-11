32-Jähriger stürzte in Innsbrucker Kletterhalle zehn Meter ab

In einer Kletterhalle in Innsbruck kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem ein 32-Jähriger verletzt wurde. Der Mann kletterte gegen 17 Uhr eine von ihm und seiner 27-jährigen Kletterpartnerin eingerichtete Toprope-Route. Am oberen Ende der Kletterwand bemerkte er, dass sich das Seil gelöst hatte und er ungesichert in der Wand hing.

Der 32-Jährige wickelte das Seil sofort mehrfach um seinen linken Arm und seine Partnerin seilte ihn ab. In etwa zehn Metern Höhe konnte sich der Mann jedoch nicht mehr halten und stürzte im freien Fall auf den Hallenboden.