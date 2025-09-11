Zwei neue MitarbeiterInnen
Schulsozialarbeit in Wörgl: So geht es im neuen Schuljahr weiter
Großes Aufgebot: Vom neuen Stadtamtsdirektor (ganz links), über Bürgermeister Riedhart (4.v.l.) und weiteren VertreterInnen der Stadt bis hin zu den SchuldirketorInnen wurden zum Foto-Termin geladen. In der Mitte die beiden neuen Sozialarbeiterinnen.
© Stadtmarketing Wörgl
Nachdem die Zusammenarbeit mit bisherigen SozialarbeiterInnen des Landes vonseiten der Stadt Wörgl gekündigt wurde, wurden nun die zwei neuen MitarbeiterInnen vorgestellt.