Zwei neue MitarbeiterInnen

Schulsozialarbeit in Wörgl: So geht es im neuen Schuljahr weiter

Großes Aufgebot: Vom neuen Stadtamtsdirektor (ganz links), über Bürgermeister Riedhart (4.v.l.) und weiteren VertreterInnen der Stadt bis hin zu den SchuldirketorInnen wurden zum Foto-Termin geladen. In der Mitte die beiden neuen Sozialarbeiterinnen.
© Stadtmarketing Wörgl
Theresa Aigner

Nachdem die Zusammenarbeit mit bisherigen SozialarbeiterInnen des Landes vonseiten der Stadt Wörgl gekündigt wurde, wurden nun die zwei neuen MitarbeiterInnen vorgestellt.