Gleichheit vor dem Gesetz
„Das geht nicht“: Absage an ein Sonderrecht für Promi-Verdächtige
Altbundespräsident Heinz Fischer betont, dass jeder Anschein von Polit-Einfluss vermieden werden muss. Mit ihm am Podium: Verfassungsrechtler Heinz Mayer, Anti-Korruptionsexperte Martin Kreutner und Ex-Staatsanwalt Walter Geyer.
© APA/Techt
Jeden Anschein von Einfluss vermeiden: Hochrangige Juristen mit Altbundespräsident Heinz Fischer an der Spitze haben eine Stellungnahme zu den Regierungsplänen für eine Bundesstaatsanwaltschaft ausgearbeitet.