Stromleitung beschädigt
Lauter Knall in der Nacht: Stadel in Hainzenberg ging in Flammen auf
Zum Brand kam es gegen 3.20 Uhr.
© ZOOM.TIROL
Gegen 3.20 Uhr schlug ein Anwohner Alarm: Ein Heustadel in Hainzenberg stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten Donnerstagfrüh noch an.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
