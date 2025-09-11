Stromleitung erschwerte Einsatz

„Nichts mehr zu retten“: Stadel in Hainzenberg ging in Flammen auf

Zum Brand kam es gegen 3.20 Uhr.
Gegen 3.20 Uhr schlug ein Hainzenberger Alarm: Ein Heustadel stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

