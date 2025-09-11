Literarischer Abend in Iselsberg: Galgenlieder von Christian Morgenstern

Am 18. September lädt der Literaturkreis zu einem besonderen Kulturerlebnis ins Kulturhaus Klanggestalt in Iselsberg ein. Unter dem Titel "Des Weltalls dunkler Raum" werden die Galgenlieder von Christian Morgenstern musikalisch präsentiert.

Iselsberg-Stronach – Die Veranstaltung verspricht einen Einblick in die Welt der Galgenlieder, jener skurrilen und humorvollen Gedichte, die Christian Morgenstern zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasste. Morgenstern, bekannt für seine sprachspielerischen und oft absurden Gedichte, schuf mit den Galgenliedern ein Werk, das bis heute fasziniert.

Beate Himmelstoß und Doris Seitner werden die Werke des deutschen Dichters und Schriftstellers musikalisch gestalten. Himmelstoß ist vielen vielleicht als eine der Stimmen des Bayerischen Rundfunks bekannt, Seitner ist ausgebildete Musikerin (Konservatorium) und macht seit vielen Jahren in München Theater und Musik.

Das Kulturhaus Klanggestalt in Iselsberg bildet die Kulisse für diesen literarisch-musikalischen Abend. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Sie wird von der Stadtbücherei Lienz organisiert. (TT)

Eventinfos: