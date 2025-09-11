80 Jahre VHS Tirol – ein Jubiläum mit Zukunft

Die Volkshochschule Tirol steht seit den Anfängen für etwas, das aktueller ist denn je: Wissen für alle. 1945 gegründet, um den Menschen nach den Wirren des Krieges neue Chancen zu eröffnen, ist die VHS Tirol heute eine der größten Bildungseinrichtungen des Landes – offen für alle Altersgruppen, unabhängig von Herkunft oder Vorbildung.

Unter dem Motto „80 Jahre – Wissen für alle“ feiert die VHS heuer ein Jubiläum, das nicht nur Tradition würdigt, sondern auch den Blick nach vorn richtet. Denn Lernen verändert sich – und die Volkshochschule gestaltet diesen Wandel aktiv mit.

Neben den bewährten Klassikern wie Sprachen, Kochen oder Bewegung reicht das Angebot längst in neue Themenfelder: Künstliche Intelligenz, Medienkompetenz, Stressmanagement, Architekturpsychologie oder gesellschaftliche Zukunftsfragen sind nur einige Beispiele für Kurse, die Impulse für ein modernes Leben geben.

Stöbern Sie in unserem Programm – Sie werden überrascht sein, was alles auf Sie wartet!

Beeindruckende Zahlen und starkes Netzwerk

Mit jährlich 2.900 Kursen und Veranstaltungen in über 60 Gemeinden, mehr als 24.500 Teilnahmen und 33.600 Unterrichtseinheiten ist die VHS Tirol flächendeckend präsent. Ob in Präsenz, online oder hybrid: Flexible Formate wie Tages- und Wochenendworkshops, Ferienkurse oder kurze Einheiten machen es leicht, Bildung in den Alltag zu integrieren.

Mehr als Lernen – ein Ort der Begegnung

Die Volkshochschule Tirol ist aber mehr als ein Kursanbieter – sie ist ein Ort der Begegnung, ein Raum für Austausch und Teilhabe. Hier lernen Menschen gemeinsam, knüpfen Kontakte, entdecken neue Interessen und erweitern ihren Horizont. Diese Offenheit und Vielfalt machen die VHS seit acht Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der Tiroler Bildungslandschaft.

Feiern Sie mit!

Das Jubiläumsjahr wird gefeiert – gemeinsam mit Ihnen! Gewinnspiele, besondere Kursaktionen und interaktive Formate laden ein, mitzufeiern. Wer etwa das Jubiläumsrätsel im Programmheft der VHS Innsbruck löst, hat die Chance auf einen von acht Bildungsgutscheinen im Wert von je 80 Euro. Zudem möchten wir Sie dazu einladen, Ihre persönlichen Erinnerungen mit uns zu teilen: Ob eine Begegnung, die Ihr Leben bereichert hat, oder eine Freundschaft, die hier entstanden ist – wir freuen uns über Ihre Erlebnisse, Anekdoten und Fotos. Ihre Geschichte kann Teil unserer Jubiläumsveröffentlichungen werden und zeigen, was die VHS Tirol seit 80 Jahren zu einem besonderen Ort des Lernens und Miteinanders macht. Einsendungen bitte an: innsbruck@vhs-tirol.at