Eingewöhnung in der Kinderkrippe: „Bitte nicht davonschleichen“

Es ist der erste Schritt in das System, die erste Trennung von Mama und Papa: Der Start in die Kinderkrippe ist nicht nur für die Kleinen eine große Umstellung, auch für die Bezugspersonen beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Erziehungsberaterin Michaela Gufler über falschen Druck, Vertrauen und Zeit – und wie der Start in die Krippe gelingen kann.