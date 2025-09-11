„Schlag ins Gesicht“: Grüne reagieren auf Axamer Sparkurs

Die Axamer Grünen kritisieren das Vorgehen rund um den angekündigten Sparkurs der Gemeinde. Der Gemeinderat sei jedenfalls in die Entscheidungen nicht eingebunden worden, heißt es.

Axams – Der angekündigte Sparkurs der Gemeinde – der Finanzausschuss empfiehlt wie berichtet, die Einsparung von rund einer Million Euro jährlich – sei ein „Schlag ins Gesicht für den Gemeinderat“, erklärt die Fraktion „Zukunft Axams – Die Grünen“. Der Sparplan sei nämlich ohne eine Einbindung des Gemeinderats erfolgt, die Fraktionen zeitgleich mit der Presse informiert worden, kritisieren die Grünen vor allem Bürgermeister Thomas Suitner.

„Zusätzlich problematisch ist, dass Informationen aus Ausschüssen, die eigentlich vertraulich sind, an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, noch bevor die Fraktionen oder der Gemeinderat beraten konnten. Dieses Vorgehen zeigt ein fragwürdiges Demokratieverständnis und beschädigt die Vertrauensbasis“, ärgert sich Grünen-Gemeinderätin Gabi Kapferer-Pittracher. Finanzpolitik müsse zum Wohl der Gemeinde gemacht werden, „nicht für die Medienpräsenz des Bürgermeisters.“

Sie selbst hat im Finanzausschuss dem Sparplan nicht zugestimmt. Auch die Grünen seien sich bewusst, dass gespart werden muss. Das müsse aber strukturiert und wohlüberlegt stattfinden und zwar unter Einbindung des gesamten Gemeinderats. Besonders perfid sei es nämlich, dass der Sparkurs ausgerechnet dort ansetze, „wo Zukunft gestaltet wird. Fast alle Ausgaben in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sollen gestrichen werden – ein eklatanter Widerspruch zu den Bekenntnissen, an die nächste Generation zu denken“, mahnt Kapferer-Pittracher.

Auch die Mitarbeiter der Gemeinde würden massiv belastet. „Trotz Kürzungen im Personalbereich sollen sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, die bisher extern vergeben wurden. Wie das bei den angekündigten Stundenkürzungen und Pensionierungen funktionieren soll, bleibt völlig offen“, wundert sich die Gemeinderätin. (TT)