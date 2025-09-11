🗓️ Unsere Event-Tipps
Firmenlauf, Rock-Legenden in Innsbruck und Almabtriebe: Das ist los in Tirol
Laufend durch die Landeshauptstadt kann man sich am Samstag bewegen, ein großer Auflauf wird bei den Almabtrieben erwartet und Hits am laufenden Band kann man bei „Manfred Mann‘s Earth Band“ erleben.
© Böhm, Krings, Gonzales Photo
Der Sommer ist jetzt endgültig vorbei. Damit keine Herbstmelancholie aufkommt, kann man am Wochenende bei einer der vielen Veranstaltungen im ganzen Land vorbeischauen. Sölden wird drei Tage lang zum Mekka für Bike-FanatikerInnen. In Innsbruck findet der Firmenlauf statt und auch die Legenden von „Manfred Mann‘s Earth Band“ geben sich am Samstag die Ehre. Daneben finden noch die ersten der zahlreichen Almabtriebe statt. Die Highlights des Wochenendes wie immer im kompakten Überblick.