Straßen und Geschäfte überflutet
Heftige Unwetter trafen Kroatiens Adriaküste: Sturzfluten in Dubrovnik und Rijeka
Heftige Unwetter haben am Mittwochabend die kroatische Adriaküste schwer getroffen. Straßen und Geschäfte wurden überflutet. Es wurde die höchste Wetterwarnstufe ausgelöst.
