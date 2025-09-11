Straßen und Geschäfte überflutet

Heftige Unwetter trafen Kroatiens Adriaküste: Sturzfluten in Dubrovnik und Rijeka

Heftige Unwetter haben am Mittwochabend die kroatische Adriaküste schwer getroffen. Straßen und Geschäfte wurden überflutet. Es wurde die höchste Wetterwarnstufe ausgelöst.

