Emotionaler letzter Drehtag

Ende für Frau Stockl bei „Rosenheim Cops“: Marisa Burger kritisiert ZDF

Für Marisa Burger ist die letzte Klappe als Frau Stockl bei den „Rosenheim Cops“ gefallen. Der finale Drehtag war sehr emotional, gesteht sie. Doch sie übt auch Kritik am ZDF.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.