Ein echter Schwertransport: 140-Tonnen-Trafo erreicht Kraftwerks-Kaverne Kühtai

Ein 140 Tonnen schwerer Maschinentrafo wurde in einer aufwendigen Logistik-Aktion zur Kraftwerkskaverne Kühtai transportiert. Der Koloss ist ein Schlüsselelement für das neue Pumpspeicherkraftwerk der Tiwag.

Silz – Der erste von zwei Maschinentrafos für das Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2 hat sein Ziel erreicht. In einem mehrtägigen Transport wurde das 7,8 Meter lange, 3,12 Meter breite und 4,37 Meter hohe Gerät zunächst per Bahn zum Bahnhof Zirl gebracht. Von dort ging es auf einem 55 Meter langen Spezial-Schwertransport weiter ins Kühtai. Am Mittwoch erreichte der Trafo schließlich die unterirdische Kaverne, wo er nun eingebaut und in Betrieb genommen wird.

„Wir sind stolz darauf, dass dieser Transport nicht nur reibungslos, sondern auch mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit durchgeführt werden konnte“, sagt Tiwag-Projektleiter Klaus Feistmantl. Der Maschinentrafo sei ein „Herzstück“ des neuen Pumpspeicherkraftwerks.

Die letzten Kilometer auf der engen Straße ins Kühtai stellten eine besondere Herausforderung dar. © Tiwag/Drohneproject

Die Aufgabe des Trafos ist es, den erzeugten Strom auf eine Spannung von 220.000 Volt zu bringen. So kann die Energie verlustarm über große Distanzen transportiert werden. In wenigen Wochen soll der zweite und letzte Maschinentrafo folgen.