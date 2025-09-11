🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Ängste, Zweifel, Schuldgefühle: Wie man Krisen in der Schwangerschaft bewältigt

In der Schwangerschaft können verschiedenste Gefühle aufkommen. Darüber sprechen hilft.
© Canva
Klara Hürlimann

Von Klara Hürlimann

Ob ungeplant oder absolutes Wunschkind: Schwangerschaft und Geburt können sich überwältigend anfühlen. Wie geht man mit ungefragten Ratschlägen um? Was können PartnerIn, Familie und Freunde tun, um eine Stütze zu sein? Und wie verarbeitet man schwierige oder sogar traumatische Geburtserfahrungen? Diese und weitere Fragen beantwortet Psychologin Theresa Haselgruber im „Gut zu wissen“-Podcast.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man Krisen in der Schwangerschaft bewältigt

Zur Person

Theresa Haselgruber ist klinische Psychologin und hat sich auf psychische Gesundheit in der Schwangerschaft und rund um die Geburt spezialisiert. Sie ist im Familienzentrum Innsbruck sowie in einer Praxisgemeinschaft in Axams tätig.

© privat

