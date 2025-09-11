Ängste, Zweifel, Schuldgefühle: Wie man Krisen in der Schwangerschaft bewältigt
Ob ungeplant oder absolutes Wunschkind: Schwangerschaft und Geburt können sich überwältigend anfühlen. Wie geht man mit ungefragten Ratschlägen um? Was können PartnerIn, Familie und Freunde tun, um eine Stütze zu sein? Und wie verarbeitet man schwierige oder sogar traumatische Geburtserfahrungen? Diese und weitere Fragen beantwortet Psychologin Theresa Haselgruber im „Gut zu wissen“-Podcast.
Zur Person
Theresa Haselgruber ist klinische Psychologin und hat sich auf psychische Gesundheit in der Schwangerschaft und rund um die Geburt spezialisiert. Sie ist im Familienzentrum Innsbruck sowie in einer Praxisgemeinschaft in Axams tätig.
