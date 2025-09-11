Nach Verkürzung wegen drohender Proteste: Gall nach Zeitfahren nur mehr Siebenter

Das stark verkürzte Einzel-Zeitfahren spielte Tirols Rad-Star Felix Gall am Donnerstag in die Karten, dennoch ist der Osttiroler nur mehr Siebenter. Jonas Vingegaard verlor nur wenig Zeit.

Valladolid ‒ Es war eine Watsche für alle, die sich im Einzelzeitfahren der 80. Vuelta so viel ausgerechnet hatten: Gleich um 15 Kilometer wurde die 18. Etappe der Spanien-Radrundfahrt am Donnerstag verkürzt. Grund waren die drohenden Pro-Palästina-Proteste aufgrund des Israel-Angriffs. Somit wurden am Ende nur 12,2 statt der geplanten 27,2 km gefahren.

Für Tirols Rad-Star Felix Gall war die Verkürzung nicht das schlechteste, gilt der Osttiroler doch nicht als Zeitfahr-Spezialist. Am Ende fehlten Gall 40 Sekunden auf den Etappensieger Filippo Ganna (ITA), was Rang 29 bedeutete. Damit fiel der Kapitän des französischen Teams Decathlon AG2R von Gesamtplatz sechs auf sieben zurück.

An der Spitze verlor Jonas Vingegaard etwas an Boden auf den Portugiesen Joao Almeida. Doch mit 40 Sekunden Vorsprung vor der letzten schwierigen Bergetappe am Samstag steht der dänische Rad-Star vor seinem ersten Vuelta-Erfolg. „Es war ein flaches Zeitfahren, das war eher was für schwerere Fahrer. Aber ich bin ganz zufrieden“, meinte Vingegaard. Almeida haderte etwas mit der Verkürzung.