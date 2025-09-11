Motorradfahrer nach Kollision in Innsbruck schwer verletzt in Klinik gebracht

In Innsbruck kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 9.20 Uhr lenkte ein 69-Jähriger ein Motorrad am Marktgraben stadteinwärts. Zeitgleich wollte ein 46-Jähriger mit einem Pkw vom rechtsseitig gelegenen Taxistandplatz wegfahren.

Er blinkte nach links und lenkte den Wagen auf die Fahrbahn, um diesen zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad. Der Motorradlenker musste schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)