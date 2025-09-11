Nach Drohnenattacke in Polen: NATO sucht nach Antwort auf russische Provokation

Polen schaltete nach Drohnenattacke den UNO-Sicherheitsrat ein. Offensichtliche Schwachstelle der NATO bei der Drohnenabwehr.

Warschau – Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich auf Antrag der Regierung in Warschau in einer Dringlichkeitssitzung mit der Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland. Polen hatte in der Nacht auf Mittwoch mit Unterstützung von NATO-Verbündeten mehrere russische Drohnen abgeschossen. Der polnische Präsident Karol Nawrocki bezeichnete den Vorfall als einen Versuch Russlands, die Reaktion Warschaus und der NATO zu testen. Polen schränkte den Flugverkehr entlang der Ostgrenze ein.

Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats

„Diese russische Provokation (...) war nichts weiter als ein Versuch, unsere Fähigkeiten zu testen, unsere Fähigkeit zu reagieren“, sagte Nawrocki am Donnerstag vor Soldaten. Es sei ein Versuch gewesen, die Mechanismen innerhalb der NATO und deren Reaktionsbereitschaft zu prüfen. Das polnische Außenministerium teilte mit, der UNO-Sicherheitsrat werde auf Antrag Warschaus zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Diplomaten zufolge haben Slowenien, Dänemark, Griechenland, Frankreich und Großbritannien bereits am Mittwoch eine Sitzung für heute Freitag beantragt. Polens Premier Donald Tusk hat den Vorfall als „großangelegte Provokation“ bezeichnet und erklärt, er habe Artikel vier des NATO-Vertrags aktiviert, der Beratungen der Bündnispartner vorsieht. Polen wurde bei dem Abschuss der Drohnen von seinen NATO-Verbündeten unterstützt.

Nach Angaben der polnischen Behörden wurde der polnische Luftraum in der Nacht auf Mittwoch 19-mal verletzt. 16 Drohnen wurden in fünf Regionen geortet, teilte das polnische Innenministerium am Donnerstag mit. Mindestens drei Drohnen seien abgeschossen worden. An dem Abwehreinsatz waren einem Insider zufolge polnische, niederländische und italienische Flugzeuge beteiligt. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges, dass ein NATO-Mitglied russisches Militärgerät über dem eigenen Territorium zerstört hat.

NATO alarmiert

Das Eindringen der russischen Drohnen in den polnischen NATO-Luftraum alarmiert das Bündnis und legt Schwächen offen. Auch wenn modernste Kampfflugzeuge einen Teil der unbemannten Fluggeräte abschießen konnten, hat sich die Außengrenze als leicht überwindbar erwiesen. In Deutschland hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, die fehlenden Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen als größte Schwäche bezeichnet. Schweden, Tschechien und die Niederlande haben angekündigt, Gerät zur Luftabwehr und Flugzeuge nach Polen zu verlegen.

Die Außenminister von Polen, der Ukraine und Litauen sprechen von einer bewussten und beispiellosen Provokation Russlands. Moskau wies die Kritik zurück. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Mittwoch erklärt, seine Drohnen hätten einen Großangriff auf militärische Einrichtungen in der Westukraine ausgeführt. Es sei nicht geplant gewesen, Ziele in Polen zu treffen. Heute startet das russisch-belarussische Großmanöver Sapad 2025 („Westen 2025“) in Belarus. Nach offiziellen Angaben sollen 13.000 Soldaten daran teilnehmen.