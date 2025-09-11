Familie Gruber und Co.
„Highlight meines Jahres“: Das war das „Bergdoktor“-Bergfest 2025 in Söll
Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Hans Sigl, Ylvi Unertl und Mark Keller haben das Publikum in Söll begeistert.
© TVB Wilder Kaiser/Sabine Holaubek
Mehr als 4500 Leute sind am Donnerstag in die Region Wilder Kaiser gekommen, um die Stars der TV-Serie „Der Bergdoktor“ „in echt“ zu erleben. Von Familien über einheimische GastgeberInnen bis hin zu Medizinstudentinnen waren die unterschiedlichsten Menschen dabei.