„Land schafft Leben“
Heftige Kritik an Billigware am Teller in der Gastro: Herkunft soll gekennzeichnet werden
Wo kommt das Fleisch am Teller? Die Initiative „Land schafft Leben“ fordert eine verpflichtende Kennzeichnung für Lebensmittel in der Gastronomie.
Die Initiative „Land schafft Leben“ fordert einmal mehr eine Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel in der Gastro. Denn Tourismus werbe zwar mit heimischer Kulinarik und regionalen Lebensmitteln, greife dann aber zu „Billigware“ aus dem Ausland.