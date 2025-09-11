Sofort wieder urlaubsreif

Bruchlandung nach den Sommerferien: Tipps gegen das Post-Holiday-Syndrom

Wenn sich nach dem Urlaub Gereiztheit, Antriebslosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten einstellen, sollte man am besten gleich den nächsten Urlaub planen. Das hilft gegen den sogenannten „Urlaubsblues“, der Post-Holiday-Syndrom genannt wird.
Silvana Resch

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Eine Expertin erklärt, wie man dem Post-Holiday-Syndrom, das auch körperliche Beschwerden verursachen kann, am besten entkommt.