Sofort wieder urlaubsreif
Bruchlandung nach den Sommerferien: Tipps gegen das Post-Holiday-Syndrom
Wenn sich nach dem Urlaub Gereiztheit, Antriebslosigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten einstellen, sollte man am besten gleich den nächsten Urlaub planen. Das hilft gegen den sogenannten „Urlaubsblues“, der Post-Holiday-Syndrom genannt wird.
© iStockphoto
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Eine Expertin erklärt, wie man dem Post-Holiday-Syndrom, das auch körperliche Beschwerden verursachen kann, am besten entkommt.