Wird Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro bald verurteilt? Oberstes Gericht stimmt dafür

Ex-Präsident Jair Bolsonaro soll Mitglied einer bewaffneten, kriminellen Gruppe gewesen sein.

Brasília - Eine Mehrheit im Obersten Gericht Brasiliens hat für eine Verurteilung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung gestimmt. Richterin Carmen Lucia gab am Donnerstag die entscheidende dritte Stimme für einen Schuldspruch ab und schloss sich damit ihren Kollegen Alexandre de Moraes und Flavio Dino an.

Lediglich Richter Luiz Fux stimmte bisher für einen Freispruch. Carmen Lucia musste jedoch noch über weitere Anklagepunkte abstimmen, darunter Putschversuch und der Versuch der gewaltsamen Abschaffung des demokratischen Rechtsstaates.

Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, nach seiner Abwahl 2022 versucht zu haben, die Amtsübergabe an seinen Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu verhindern. Anhänger des Rechtspopulisten hatten im Jänner 2023 den Regierungssitz in Brasilia gestürmt, um einen Militärputsch auszulösen. Der abweichende Richter Fux hatte am Mittwoch erklärt, das Gericht sei für den Fall nicht zuständig. Seiner Ansicht nach hätte der Prozess vor unteren Instanzen verhandelt werden müssen, da Bolsonaro nicht mehr im Amt sei. Zudem hätte das gesamte elfköpfige Richterplenum den Fall behandeln müssen und nicht nur die jetzt damit beschäftigten fünf Richter. Bolsonaro hat wiederholt erklärt, er sei unschuldig.