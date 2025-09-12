Unfall auf der A12

Motorrad überschlug sich bei Überholmanöver: 18-Jähriger in Volders verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Inntalautobahn (A12) verletzt, berichtet die Polizei. Am Sozius saß eine 15-Jährige, sie blieb unverletzt.

Kurz vor 19 Uhr waren die beiden auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs. Auf der Höhe von Volders überholte der 18-Jährige einen Bus. Während des Überholmanövers verlor das Motorrad an Geschwindigkeit. Darum versuchte der Lenker, am Pannenstreifen anzuhalten.

Daraufhin überschlug sich das Motorrad, die Jugendlichen stürzten. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik Innsbruck. (TT.com)

