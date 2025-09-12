Motorrad überschlug sich bei Überholmanöver: 18-Jähriger in Volders verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Inntalautobahn (A12) verletzt, berichtet die Polizei. Am Sozius saß eine 15-Jährige, sie blieb unverletzt.

Kurz vor 19 Uhr waren die beiden auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs. Auf der Höhe von Volders überholte der 18-Jährige einen Bus. Während des Überholmanövers verlor das Motorrad an Geschwindigkeit. Darum versuchte der Lenker, am Pannenstreifen anzuhalten.