Autos prallten beim Abbiegen aufeinander: Drei Verletzte in Lermoos

Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Donnerstagabend in Lermoos. Wie die Polizei berichtet, bog eine 43-jährige Autofahrerin gegen 18.45 Uhr vom Sportplatz auf die Ehrwalder Straße (B187) ab. Dort war ein 19-Jähriger in Richtung Ehrwald unterwegs. Trotz Bremsmanöver prallten die beiden Wagen aufeinander.