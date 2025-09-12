Auch neunjähriges Kind verletzt
Autos prallten beim Abbiegen aufeinander: Drei Verletzte in Lermoos
Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Donnerstagabend in Lermoos. Wie die Polizei berichtet, bog eine 43-jährige Autofahrerin gegen 18.45 Uhr vom Sportplatz auf die Ehrwalder Straße (B187) ab. Dort war ein 19-Jähriger in Richtung Ehrwald unterwegs. Trotz Bremsmanöver prallten die beiden Wagen aufeinander.
Der 19-Jährige, die 43-Jährige sowie ein bei ihr mitfahrendes Kind wurden verletzt. Die Rettung brachte den Neunjährigen ins Krankenhaus Reutte. (TT.com)