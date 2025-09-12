Große rechtliche Bedenken
Heftige Kritik an Anzengruber: Geplante Rathaus-Rochade lässt Opposition schäumen
Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka muss Ende Jänner 2026 ihren Posten räumen. Stattdessen soll sie künftig einer neu zu schaffenden Magistratsabteilung vorstehen. Darauf haben sich Bürgermeister Johannes Anzengruber und seine Koalitionspartner geeinigt.
© Liebl/TT
Die Innsbrucker Opposition hält die geplante Versetzung der bisherigen Magistratsdirektorin in eine neu zu schaffende Abteilung für rechtlich und politisch fragwürdig. Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) sieht sich harscher Kritik ausgesetzt.