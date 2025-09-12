Mann auf Flucht in Oberösterreich von Polizist angeschossen

Ein 61-Jähriger ist Donnerstagabend im Bezirk Rohrbach auf der Flucht von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann, der legal eine Faustfeuerwaffe besitzt, war nach einer Großfahndung im Grenzbereich zu Tschechien auf einer Wiese gestoppt worden. Laut der Polizei stieg er aus dem Auto und zielte unmittelbar auf einen Beamten, worauf ein Polizist auf ihn schoss.

Der 61-Jähriger hatte am Abend einer Bekannten angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Dabei soll er vor den Augen der Frau mit einer Waffe hantiert und dann mit dem Auto davongefahren sein. Die Bekannte alarmierte die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Der Autofahrer wurde entdeckt, mehrere Anhalteversuche blieben erfolglos. Dabei soll er unter anderem auch eine Straßensperre durchbrochen haben.

Nachdem er auf einer Wiese angehalten werden konnte und er offenbar einen der Polizisten bedrohte, machte ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den 61-Jährigen. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. (APA)