Kurz vor der Entscheidung
„Wir ersticken im Mehrverkehr“: Wattner Anrainer machen gegen autofreien Kirchplatz mobil
Birgit Buchbauer, Erich und Renate Überegger, Gottfried Mair, Ernst Corazza und Walter Vogt (v. l.), Anrainer an der Bahnhofs- und Bundesstraße, fordern eine Wiederöffnung des Kirchplatzes für den Verkehr in beide Richtungen. Binnen weniger Tage haben sie rund 400 Unterschriften gesammelt.
© Michael Domanig
Der Widerstand wird lauter: Wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung in Wattens, bei der eine autofreie Zone am Kirchplatz beschlossen werden könnte, gehen Anrainer auf die Barrikaden. Sie fürchten durch eine dauerhafte Kirchplatz-Sperre noch mehr (Ausweich-)Verkehr auf der Bahnhofs- und Bundesstraße. Auch die Kaufleute warnen in drastischen Worten.