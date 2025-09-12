„Wir ersticken im Mehrverkehr“: Wattner Anrainer machen gegen autofreien Kirchplatz mobil

Der Widerstand wird lauter: Wenige Tage vor der Gemeinderatssitzung in Wattens, bei der eine autofreie Zone am Kirchplatz beschlossen werden könnte, gehen Anrainer auf die Barrikaden. Sie fürchten durch eine dauerhafte Kirchplatz-Sperre noch mehr (Ausweich-)Verkehr auf der Bahnhofs- und Bundesstraße. Auch die Kaufleute warnen in drastischen Worten.